أمين جبهة التحرير: الاحتلال يراهن على "حماس" لضرب المشروع الوطنى

قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تهويد القدس والمسجد الأقصى، وتراهن على "حماس" لضرب المشروع الوطنى الفلسطينى.

وأضاف أبو يوسف ـ في لقاء مع إذاعة "موطني" الفلسطينية المحلية اليوم الأربعاء - أن حكومة نتنياهو تتحمل مسئولية انغلاق الأفق السياسي بسبب منهجها الاستيطاني الاحتلالى الاستعمارى، واستنكر محاولات سلطات الاحتلال تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وحول تداعيات مفاوضات حماس مع إسرائيل، قال أبو يوسف "تراهن دولة الاحتلال على انفصال قطاع غزة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني .. محذرا من خطورة الأمر باتجاهين، الأول: اللعب على التمثيل الفلسطيني وأن حماس تمثل الفلسطينيين، والآخر: فصل قطاع غزة جغرافيا وسكانيا، مما سيضرب المشروع الوطني الفلسطيني".

وأعرب عن قناعته بأن "حماس" عملت على استراتيجية لتعطيل الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وعرقلت إنشاء حكومة الوحدة الوطنية، ومنع حكومة الوفاق الوطني من أداء مسئوليتها على المعابر.

وأكد أبو يوسف أهمية الجهود الوطنية لتعزيز وضع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين مؤسساتها، بإعادة انتخاب لجنتها التنفيذية وتقوية البنى الأساسية للمنظمة وترسيخها على الأرض

>