عشراوى تبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبى مستجدات الوضع بالأراضى الفلسطينية

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى مع الممثل الخاص الجديد للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فرناندو جنتلينى اليوم "الأربعاء" آخر المستجدات والتحديات السياسية، والواقع العام في الأراضى الفلسطينية والمنطقة ، وأهمية تفعيل الدور الأوروبي بشكل أكثر تأثيرا.

وأكدت عشراوي أهمية أن يعمل الاتحاد الأوروبي إلى جانب المجتمع الدولي على انتهاج سلوك واستراتيجية جديدة في التعامل مع الواقع الفلسطيني، عبر اتخاذ خطوات فعلية على الأرض لإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد، والاتجاه نحو تناول الأمور بطريقة مختلفة عن الماضي وإدراك الواقع الفعلي بأنه لا يوجد على الأرض عملية سلام ولا حكومة إسرائيلية معنية بالسلام، بل بالعكس حكومة متطرفة تعمل جاهدة على تدمير فرص السلام وحل الدولتين.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض وتحدي حكومة التطرف الإسرائيلية للإرادة الدولية والقانون الدولي، بما في ذلك تصاعد الحملة الإرهابية المنظمة التي يشنها المستوطنون المتطرفون على المواطنين العزل بحماية ودعم حكومة الاحتلال، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية المتعمدة، والتوسع الاستيطاني المتسارع، وإقرار قوانين وتشريعات عنصرية قمعية والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الدينية، والاعتقالات، والحواجز، وهدم المنازل في القدس ومحيطها، وفرضها سياسات التطهير العرقي المنظم، وتعديها على المواطن الفلسطيني وممتلكاته وعلى الموروث الحضاري والتاريخي.

وقالت إن هذه الممارسات تتطلب موقفا واضحا من الاتحاد الأوروبي وخطوات ملموسة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقوانين والقرارات الدولية ، كما يتطلب وضع خطط وآليات عمل وحلول فورية في حال نجحت إسرائيل في القضاء على حل الدولتين وإنهاء فرص السلام ، ودفع المنطقة إلى دوامة من التطرف والعنف.

كما جرى خلال اللقاء بحث الوضع الفلسطيني الداخلي ، وجهود إعادة الترابط وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات، والواقع الكارثي في قطاع غزة وأهمية التدخل بشكل فعلي وجدي لرفع الحصار عن القطاع، وإعادة إعماره وإفشال أي مخطط يؤدي الى فصلة عن بقية الأراضي الفلسطينية.

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