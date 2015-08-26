مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين جراء سقوط قذيفة هاون فى محطة وقود بحمص

لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم ، وأصيب نحو 40 آخرين ، جراء سقوط قذيفة هاون أطلقها مسلحو المعارضة السورية على محطة وقود في حي "الإنشاءات " بمدينة حمص وسط سوريا.

وذكرت قناة" روسيا اليوم" الإخبارية التى بثت النبأ اليوم "الأربعاء " أن انفجار المحطة تسبب أيضا فى حدوث أضرار مادية جسيمة ، مرجحة ارتفاع حصيلة القتلى بسبب وجود مصابين فى حالات خطيرة .

يشار إلى أن سلاح الجو السوري شن - في وقت سابق اليوم " الأربعاء " عدة غارات على مناطق بريف حمص الجنوبي الشرقي أسفرت عن سقوط ضحايا .

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