إحالة أطباء بمستشفى بورفؤاد للتحقيق لعدم تواجدهم بالاستقبال والعناية المركزة

أحال اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، عدداً من الأطباء والتمريض بمستشفى بورفؤاد العام للتحقيق، لعدم تواجدهم بقسم الاستقبال والعناية المركزة.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة صباح اليوم للمستشفى، للوقوف على مدى الرعاية الصحية والعلاجية التى تقدم للمرضى ومدى التزام الأطباء والتمريض بأداء واجبهم على مدار 24 ساعة.

وأصدر المحافظ، خلال جولته، تعليمات مشددة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وتوقيع أقصى عقوبة لتقصيرهم فى أداء واجبهم المنوطين به، وكلف مدير الصحة ببورسعيد المرور اليومى على المستشفيات والوحدات الصحية للحفاظ على المنظومة العلاجية والطبية التى تقدم للمرضى البسطاء، بالإضافة لالتزام الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال على مدار 24 ساعة لمتابعة الحالات الطارئة.