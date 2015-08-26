أهالى بسوهاج يواصلون مقاطعة اللحوم.. و5 منافذ جديدة لبيعها بـ65 جنيها

يواصل المواطنون بمحافظة سوهاج مقاطعة اللحوم لليوم الخامس على التوالى، بعد تدشين حملة "بلاها لحمة" على مستوى المحافظة، حيث لاقت الحملة استجابة كبيرة فى جميع مراكز المحافظة بعد ارتفاع سعرها بشكل كبير حتى وصل فى بعض الأماكن إلى 85 جنيها.

وعلى الجانب الآخر، أدى مقاطعة اللحوم من قبل المواطنين إلى مردود سلبى على الجزارين والذين اشتكوا من عدم بيع اللحوم بنسبة كبيرة، وقيام المواطنين بالاتجاه إلى شراء الدجاج والأسماك عوضا عن اللحوم، كما أن هناك عددا من المواطنين من يقوم بشراء اللحوم المدعمة من جانب مديرية الزراعة والتموين والقوات المسلحة بسعر 55 جنيها وحتى 60 جنيها للكيلو.

ومن جانبها، قامت مديرية الزراعة بسوهاج بزيادة اللحوم فى شوادرها يوميا على مستوى المحافظة بأسعار من 55 جنيها وحتى 57 جنيها للكيلو، وكذلك بمنافذ البيع.

وأكد مراد محمد حسين مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، أن المديرية قررت زيادة كميات اللحوم فى منافذ البيع وعددهم 38 منفذا على مستوى المحافظة نظرا لإقبال المواطنين على شراء اللحوم المدعمة ومقاطعة اللحوم لدى الجزارين وتستمر زيادة الكميات حتى عيد الأضحى المبارك .

وطالبت الغرفة التجارية بسوهاج من شعبة الجزارين تخفيض أسعار اللحوم، وذلك بعد عقد اجتماع معهم، وقرروا أن ارتفاع الأسعار ليس منهم بل من مربى الماشية والعجول والذين قاموا بزيادة أسعار البيع لهم بسعر 4 جنيهات فى الكيلو الواحد.

وقال أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرفة قررت بعد اجتماعها مع المحافظ على فتح 5 منافذ جديدة بالمحافظة لبيع اللحوم بيع اللحوم بسعر 65 جنيها للكيلو، منها مقرات مجلس المدينة وحى شرق ومقر جمعية شركة عرام.

ومن جانبه، قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تواصل جهودها مع الجزارين لتخفيض أسعار اللحوم وخاصة بعد مقاطعتها من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن هناك منفذا لبيع اللحوم تابع للقوات المسلحة بسعر 60 جنيها للكيلو.

ومن جانبهم قال عدد من المواطنين إنهم مستمرون فى مقاطعة اللحوم حتى انخفاض سعرها من قبل الجزارين، مشيرين إلى أنهم يعتمدون على شراء الدجاج والأسماك حتى يتم وضع حلول لارتفاع أسعار اللحوم ومواجهة جشع الجزارين، فيما طالب بعض المواطنين بالمحافظة بوضع تسعيرة جبرية على الجزارين بسعر أقصاه 65 جنيها للكيلو وذلك فى حالة انخفاض سعرها.

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