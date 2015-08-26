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محافظ بورسعيد يتفقد محطتى مياه الشرب ببحر البقر والكاب

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محافظ بورسعيد يتفقد محطتى مياه الشرب ببحر البقر والكاب محافظ بورسعيد يتفقد محطتى مياه الشرب ببحر البقر والكاب
تفقد اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، محطتى مياه الشرب ببحر البقر والكاب جنوب بورسعيد للوقوف على مدى قدرة المحطة التى تغذى منطقة بحر البقر بمياه الشرب والتى تصل من 12 لـ16 ألف متر مكعب يوميًا من خلال المحطة التى تم تسليمها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وشملت جولة المحافظ تفقد قرية الكاب التى تقع جنوب بورسعيد وأكد على الانتهاء من مشكلة قلة المياه والتى سوف تنتهى خلال 30 يومًا عقب الانتهاء من أعمال تطوير محطة المياه والتى من المنتظر زيادة ضخ المياه لها من ترعة الإسماعيلية حتى بورسعيد وبمعدل 50 ألف متر مكعب يوميًا بعد الانتهاء من اعمال التطهير بترعة الإسماعيلية.

وقال المحافظ خلال جولته إنه تمت مخاطبة شركة مياه الشرب بدمياط للحفاظ على ضخ كمية المياه المتفق عليها وبصورة منتظمة حتى لا تؤثر على كمية المياه التى تضخ للمناطق العمرانية الجديدة.

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