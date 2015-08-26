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تطوير برامج الخدمة الاجتماعية فى مؤتمر بكفر الشيخ

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تطوير برامج الخدمة الاجتماعية فى مؤتمر بكفر الشيخ تطوير برامج الخدمة الاجتماعية فى مؤتمر بكفر الشيخ
شارك الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، فى المؤتمر الذى نظمه المعهد العالى للخدمة الاجتماعية لمناقشة كيفية تطوير لوائح الخدمة الاجتماعية والتوصيف الخاص بجميع المقررات الدراسية طبقا للائحة الجديدة، التى اعتمدها المجلس الأعلى لشئون المعاهد.

حضر المؤتمر كل من الدكتور وجيه الدسوقى، عميد معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ورئيس لجنة قطاع التعليم الخدمة الاجتماعية وعمداء معاهد الخدمة الاجتماعية، ونواب رئيس جامعة كفر الشيخ وأسوان.

وأكد الدكتور ماجد القمرى أهمية تطوير المقررات الدراسية لكليات الخدمة الاجتماعية ومعاهدها المختلفة بما يتواكب مع أحدث سبل البحث العلمى، التى تسعى إليها وذلك لرفع قدرات الخريجين بما يخدم أهداف التنمية وتطوير المجتمع.

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مصر 365

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