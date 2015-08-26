محافظ الفيوم يستقبل أرملة المحامى شهيد الإرهاب

استقبل المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، بمكتبه بسمة محمود محمد، أرملة الشهيد المحامى رامى أحمد كامل، ضحية الحادث الإرهابى الذى استهدف سيارة ضابط الشرطة شريف النشار أثناء عودته من إحدى المناسبات بإحدى قرى مركز سنورس، وأسفر عن استشهاد الطفلة جاسى ابنة الضابط وصديقه رامى.

من جهته، أكد محافظ الفيوم أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى رعاية أسر الشهداء والمصابين وتذليل كافة العقبات أمامهم وحل مشكلاتهم، وهو أقل ما يمكن تقديمه لمن دفعوا حياتهم فداءً للوطن.

وأصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة إنهاء إجراءات المعاش الاستثنائى لأسرة الشهيد رامى، كما تم مخاطبة إحدى المدارس الخاصة لتوفير فرصة عمل لأرملة الشهيد، وقدم لها المحافظ مساعدة مالية كإعانة من المحافظة تساعدها فى تحمل ظروف المعيشة.