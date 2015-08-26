أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. مدير أمن القاهرة يفاجئ وحدة مرور الشروق ويشدد بحسن معاملة المواطن

Google+ Print
بالصور.. مدير أمن القاهرة يفاجئ وحدة مرور الشروق ويشدد بحسن معاملة المواطن بالصور.. مدير أمن القاهرة يفاجئ وحدة مرور الشروق ويشدد بحسن معاملة المواطن
قاد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، جولة أمنية مفاجئة على وحدة تراخيص مرور الشروق، وقسم شرطة الشروق.. وتفقد إجراءات ترخيص سيارات المواطنين، وكذا اختبارات القيادة، وأكد على ضرورة العمل على إنهاء إجراءات المواطنين فى أسرع وقت، وشدد على تنفيذ توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بزيادة الاهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير أمن القاهرة ، خلال جولته، التى رافقه فيها اللواء علاء الديجوى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، على ضرورة العمل على إنهاء إجراءات المواطنين فى أسرع وقت، كما أمر بزيادة أعداد موظفى التراخيص ومهندسى الفحص الفنى مع دعم الوحدة بعدد من الضباط للعمل على تقليل زمن انتظار المواطنين بالوحدة مع رفع كفاءة أماكن الانتظار المخصصة للمترددين على وحدة التراخيص، وتركيب مبردات مياه وشاشات عرض– مع تفعيل نظام الاستدعاء الآلى المرقم للمواطنين (على غرار المعمول به بالبنوك)، والذيىتم العمل به بالفعل فى أغلب وحدات التراخيص بالقاهرة.

كما فاجأ مدير الأمن قسم شرطة الشروق، وتفقد أعمال النوبتجية وتلقى البلاغات وغرف الحجز، وتأكد من وجود تكييفات ووسائل تهوية تعمل بكفاءة وقيام ضباط القسم بالالتزام بضوابط ومعايير حقوق الإنسان، كما راجع أوامر الحجز الخاصة بالمحجوزين والصادرة من الجهات القضائية، وتأكد من سلامة كافة الإجراءات.

والتقى مساعد الفرقة ومأمور وضباط القسم، وأكد لهم بأنه من أهم أولويات العمل بالأقسام هو حسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الأمنية، كما شدد على التعامل الجاد مع كل البلاغات بما يعزز من ثقة المواطنين فى أجهزة الأمن ويدعم تلاحمهم معًا، في مواجهة الإرهاب وتحقيق أمن الوطن، وخلال زيارته للقسم تقابل مع عدد من المواطنين، واستمع لشكواهم وبلاغاتهم وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365