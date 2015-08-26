بالصور.. مدير أمن القاهرة يفاجئ وحدة مرور الشروق ويشدد بحسن معاملة المواطن

قاد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، جولة أمنية مفاجئة على وحدة تراخيص مرور الشروق، وقسم شرطة الشروق.. وتفقد إجراءات ترخيص سيارات المواطنين، وكذا اختبارات القيادة، وأكد على ضرورة العمل على إنهاء إجراءات المواطنين فى أسرع وقت، وشدد على تنفيذ توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بزيادة الاهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير أمن القاهرة ، خلال جولته، التى رافقه فيها اللواء علاء الديجوى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، على ضرورة العمل على إنهاء إجراءات المواطنين فى أسرع وقت، كما أمر بزيادة أعداد موظفى التراخيص ومهندسى الفحص الفنى مع دعم الوحدة بعدد من الضباط للعمل على تقليل زمن انتظار المواطنين بالوحدة مع رفع كفاءة أماكن الانتظار المخصصة للمترددين على وحدة التراخيص، وتركيب مبردات مياه وشاشات عرض– مع تفعيل نظام الاستدعاء الآلى المرقم للمواطنين (على غرار المعمول به بالبنوك)، والذيىتم العمل به بالفعل فى أغلب وحدات التراخيص بالقاهرة.

كما فاجأ مدير الأمن قسم شرطة الشروق، وتفقد أعمال النوبتجية وتلقى البلاغات وغرف الحجز، وتأكد من وجود تكييفات ووسائل تهوية تعمل بكفاءة وقيام ضباط القسم بالالتزام بضوابط ومعايير حقوق الإنسان، كما راجع أوامر الحجز الخاصة بالمحجوزين والصادرة من الجهات القضائية، وتأكد من سلامة كافة الإجراءات.

والتقى مساعد الفرقة ومأمور وضباط القسم، وأكد لهم بأنه من أهم أولويات العمل بالأقسام هو حسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الأمنية، كما شدد على التعامل الجاد مع كل البلاغات بما يعزز من ثقة المواطنين فى أجهزة الأمن ويدعم تلاحمهم معًا، في مواجهة الإرهاب وتحقيق أمن الوطن، وخلال زيارته للقسم تقابل مع عدد من المواطنين، واستمع لشكواهم وبلاغاتهم وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.



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