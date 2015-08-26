رئيس بوردو: ضيق الوقت قد يمنع تعاقدنا مع عمر جابر

أكد جان لويس تريو رئيس نادي بوردو الفرنسي أن ضيق الوقت وعدم التوصل لاتفاق مع الزمالك قد يعطل صفقة انتقال عمر جابر للفريق.

ويقضي عمر فترة معايشة حاليا مع الفريق الفرنسي نجح خلالها في نيل إعجاب المدرب ويلي سانيول، إلا أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لاتفاق النادي مع الزمالك قد تمنعه من الرحيل عن بطل مصر.

ويحاول عمر إقناع مسؤولي الزمالك التخلي عنه للالتحاق للفريق الفرنسي، إلا أن مطالبتهم المادية قد تحول دون ذلك.

وطلب الزمالك مبلغ 3 مليون يورو مقابل بيع لاعبه فيما عرض بوردو مبلغ 1.5 مليون يورو فقط.

وقال تريو لصحيفة (سود ويست) الفرنسية:"نحتاج للاعبين قادرين على الانضمام فورا للفريق، وهذا غير موجود في قضية عمر جابر".