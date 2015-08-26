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حارس هولندا: من قال إن مانشستر يونايتد يريدني؟

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حارس هولندا: من قال إن مانشستر يونايتد يريدني؟ حارس هولندا: من قال إن مانشستر يونايتد يريدني؟

أكد جاسبر سيليسين حارس مرمى أياكس ومنتخب هولندا أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يتحدث معه مطلقا بشأن الانتقال له.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق إلى رغبة الشياطين الحمر في التعاقد مع حارس أياكس رغبة في تعويض الرحيل المحتمل لديفيد دي خيا الذي يرغب في الانتقال لريال مدريد.

وقال سيليسين لشبكة (إن.أو.إس) الهولندية:"على حد علمي، لم يكن مانشستر يونايتد مهتما بالتعاقد معي".

وأضاف "أنا، النادي، ووكيل أعمالي لم نسمع شيئا. حتى الآن، الموسم الحالي بالنسبة لي بدأ وسينتهي مع أياكس".

وكان سيليسين هو حارس منتخب الطواحين في كأس العالم الأخيرة التي حصد فيها الفريق الميدالية البرونزية تحت قيادة لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الحالي.

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