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ملك الأردن يعود إلى عمان مختتما زيارة عمل إلى موسكو

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ملك الأردن يعود إلى عمان مختتما زيارة عمل إلى موسكو ملك الأردن يعود إلى عمان مختتما زيارة عمل إلى موسكو
عاد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى إلى عمان، اليوم الأربعاء، مختتما زيارة عمل إلى موسكو، عقد خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.. حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمى.

وحضر العاهل الأردني فعاليات معرض الطيران الدولي (ماكس) الذي تحتضنه مدينة جوكوفسكي في الفترة ما بين 25 إلى 30 أغسطس الجاري، حيث تابع وكبار رؤساء الوفود المشاركة في فعاليات المعرض عروضا جوية قدمتها طائرات وأسراب من الطيران الجوي الروسى.

وتفقد العاهل الأردني والرئيس الروسي وكبار الحضور أروقة المعرض الذي اشتمل على أحدث التقنيات التي تنتجها الشركات الروسية في مجال أنظمة الدفاع الجوي ذات الطابع العسكري ومدى اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة لمواكبة الحاجات المتزايدة في هذه الصناعات ، مستمعين إلى إيجاز من المعنيين والمختصين حول هذه المنتجات.

وبحث الملك عبدالله الثاني على هامش الزيارة مع الرئيس عبدالفتاح الذي يزور موسكو حاليا، آليات تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى العاهل الأردني على هامش المعرض مع الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، وبحثا علاقات التعاون بين البلدين في شتى الميادين، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية.
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مصر 365

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