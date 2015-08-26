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السعودية: اعتقال المشتبه به في تفجيرات 1996 بالخبر

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السعودية: اعتقال المشتبه به في تفجيرات 1996 بالخبر السعودية: اعتقال المشتبه به في تفجيرات 1996 بالخبر
قال مسؤول أمريكي للأسوشيتد برس إن السلطات اعتقلت مشتبها به في تفجير أبراج الخبر بقاعدة عسكرية أمريكية في ، ويشتبه في أن أحمد المغسل- الذى وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (إف بي آي) بأنه رئيس الجناح العسكري لحزب الله السعودي- قاد الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة عشر عسكريا أمريكيا وإصابة نحو 500 آخرين.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط- التي كانت أول نشر معلومات عن هذا التطور- إن المغسل اعتقل في بيروت ونقل إلى الرياض، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة الداخلية السعودية، وتحدث المسؤول الأمريكي شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بمناقشة القضية علنا.

يشار إلى أن تفجيرات أبراج الخبر- وهو مجمع إسكان عسكري- في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران 1996 كانت أكثر الهجمات الإرهابية دموية بالنسبة للقوات الأمريكية منذ تفجير ثكنات لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، والتي أسفرت عن مقتل 241 جنديا أمريكيا.
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