سلفاكير يوقع اتفاق السلام لإنهاء الحرب الأهلية فى جوبا

وقع سلفا كير، رئيس جنوب السودان، اتفاق السلام الذى ينهى حربًا أهلية مستمرة منذ 20 شهرًا فى البلاد، ويؤدى إلى تقاسم السلطة، وذلك بحضور رؤساء كينيا وأوغندا والسودان، ورئيس وزراء إثيوبيا بالعاصمة جوبا.

جدير بالذكر أن دول الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق أفريقيا كانت قد تقدمت لمشروع هذا الاتفاق، الذى يتبع للسلام بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والصين وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة.

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