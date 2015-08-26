آسيويون يحتالون على اتصالات بـ 2.5 مليون درهم

رفعت النيابة العامة في دبي، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام بحق 6 آسيويين، بينهم 3 هاربين، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مكالمات هاتفية عائدة لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" بقيمة مليونين و567 ألفاً و401 درهم.

ووفقا لموقع 24 الإخباري، قالت النيابة العامة إن "المتهمين استطاعوا الاحتيال على الشركة عن طريق استخراج 263 شريحة هاتفية بنظام "الفاتورة" باستخدام بيانات مزورة قدموها إلى الموظفين بدعوى حيازتهم لشركتين ورغبتهم في الحصول على الشرائح والعروض الخاصة بالهواتف".

وأوضحت النيابة العامة أن "المتهمين حصلوا بموجب البيانات والأوراق المزورة على هواتف نقالة على اعتبار تقسيط ثمنها، وعلى شرائح استخدموها في اتصالات كلفت شركة اتصالات قيمة بالغة، حيث تقدمت الشركة ببلاغ إلى الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على 3 منهم".

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