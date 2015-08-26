منسقة الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحل أزمة الفراغ الرئاسى فى لبنان

طالبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاج بتدخل المجتمع الدولى لوضع حد لآزمة الفراغ الرئاسى ،محملة رئيس مجلس النواب “نبيه بري “مسئولية مراجعة الوضع الحرج في البلاد والحاجة الملحة لصنع القرارات بشكل فعال من قبل الحكومة.وقالت كاج إن كل القادة اللبنانيين يتحملون مسؤولية تجاه مواطنيهم، كما يتمتع المواطنون بالحق في توفر الخدمات الأساسية والحماية في مناخ من حرية التعبير الديمقراطية السلمية.

وكررت كذلك، خلال اجتماعها مع بري، دعوة المجتمع الدولي لمعالجة موضوع الفراغ الرئاسي بشكل ملح ،وضمان حماية مؤسسات الدولة.

كما أكدت على اهتمام الأمم المتحدة باستقرار وأمن لبنان في هذه المرحلة المتقلبة، مشددة على ضرورة أن تكون الدولة ناشطة وأن توفر الخدمات وأن يتم إيجاد سبيل للتحرك قدما.