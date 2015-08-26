أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

منسقة الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحل أزمة الفراغ الرئاسى فى لبنان

Google+ Print
منسقة الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحل أزمة الفراغ الرئاسى فى لبنان منسقة الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحل أزمة الفراغ الرئاسى فى لبنان

طالبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاج بتدخل المجتمع الدولى لوضع حد لآزمة الفراغ الرئاسى ،محملة رئيس مجلس النواب “نبيه بري “مسئولية مراجعة الوضع الحرج في البلاد والحاجة الملحة لصنع القرارات بشكل فعال من قبل .وقالت كاج إن كل القادة اللبنانيين يتحملون مسؤولية تجاه مواطنيهم، كما يتمتع المواطنون بالحق في توفر الخدمات الأساسية والحماية في مناخ من حرية التعبير الديمقراطية السلمية.

وكررت كذلك، خلال اجتماعها مع بري، دعوة المجتمع الدولي لمعالجة موضوع الفراغ الرئاسي بشكل ملح ،وضمان حماية مؤسسات الدولة.

كما أكدت على اهتمام الأمم المتحدة باستقرار وأمن لبنان في هذه المرحلة المتقلبة، مشددة على ضرورة أن تكون الدولة ناشطة وأن توفر الخدمات وأن يتم إيجاد سبيل للتحرك قدما.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى