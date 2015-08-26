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شيخ الأزهر يصرف مساعدات لذوي الإعاقة في أزهر أسوان‎

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شيخ الأزهر يصرف مساعدات لذوي الإعاقة في أزهر أسوان‎ شيخ الأزهر يصرف مساعدات لذوي الإعاقة في أزهر أسوان‎

الشيخ احمد عبدالحميد

قرر فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، صرف دراجات بخارية ومساعدات مالية وجهاز تعويضي ل 17 من العاملين في المنطقة الأزهرية بمحافظة أسوان، وذلك انطلاقًا من دور الأزهر الإجتماعى فى رعاية العاملين به من أصحاب الحالات الخاصة.

صرح بذلك فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية، لمنطقة أسوان الأزهرية وقال أن فريق من الباحثين بالإدارة العامة للحسابات الخاصة وبالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بمنطقة أسوان الأزهرية قاموا بإجراء الأبحاث الإجتماعية اللازمة للحالات التى تستحق هذه المساعدات التى قررها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

موضحًا ان عدد المستحقين للمساعدات يبلغ 17 من العاملين علي مستوي مراكز محافظة اسوان بواقع 8 عمال يستحقون مساعدات مالية ، و 8 اخرين يستحقون دراجات بخارية بالإضافة إلى جهاز تعويضى لاحدي الموظفات بالازهر، و سوف يتم توزيع هذه المساعدات فى وقت لاحق بمجرد وصولها لأسوان.

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