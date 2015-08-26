بالصور قرية الفاوية تستغنى عن الجزارين وتشكل لجنة لشراء الماشية وذبحها بسوهاج‎

فى مواجهة عملية لمحاربة غلاء اللحوم البلدية وتمشيا مع حملة مقاطعة اللحوم بسوهاج قرر أهالى قرية الفاوية بالبلينا جنوب محافظة سوهاج اعلان مبادرة لتكون القرية هى من اطلقها وهى تشكيل لجنة من شباب القرية لشراء العجول ورؤس الماشية وذبحها وبيعها لاهالى القرية بسعر التكلفة حيث وصل كيلو اللحوم الحمراء من 60 الى 65 جنيه.

فيما لقيت المبادرة حالة من القبول بين المواطنين وأكد شباب القرية حرصهم على استمرار تلك المبادرة حتى عودة اسعار اللحوم الى ما كانت علية فى محافظة تشتهر بالثروة الحيوانية ومن المحافظات الموردة للحوم وناشد شباب القرية جميع القرى بنشر المبادرة بقراهم حتى إجبار الجزارين وتجار الماشية على تخفيض نسبة العائد من الربح.