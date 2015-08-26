أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التحقيق مع متهمين تعاطوا الحشيش داخل مركز قليوب ونشروا صورهم بالفيس بوك

Google+ Print
أمر عمر الصغير، وكيل نيابة مركز قليوب، باستخراج الـ3 متهمين الذين تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورًا لهم، من داخل محبسهم بمركز شرطة قليوب وهم يقطعون الحشيش ويتعاطون المخدرات ويستخدمون السلاح الأبيض مطواة، وذلك للتحقيق معهم، بعدما حددت مباحث القليوبية شخصياتهم.

كانت مباحث القليوبية قد تمكنت من تحديد شخصية الـ3 مسجلين خطر الذين قاموا بتصوير أنفسهم داخل مركز شرطة قليوب وهم يقومون بتعاطى الحشيش مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة"، تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، برئاسة معتز عشوش، مدير النيابة، وبإشراف المستشارعمرو سامى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

صورة المتهمين التي تم تداولها عبر الفيس بوك -اليوم السابع -8 -2015
>

صورة المتهمين التي تم تداولها عبر الفيس بوك

صورة المتهم التي تم تداولها عبر الفيس بوك -اليوم السابع -8 -2015
>

صورة المتهم التي تم تداولها عبر الفيس بوك


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365