التحقيق مع متهمين تعاطوا الحشيش داخل مركز قليوب ونشروا صورهم بالفيس بوك

أمر عمر الصغير، وكيل نيابة مركز قليوب، باستخراج الـ3 متهمين الذين تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورًا لهم، من داخل محبسهم بمركز شرطة قليوب وهم يقطعون الحشيش ويتعاطون المخدرات ويستخدمون السلاح الأبيض مطواة، وذلك للتحقيق معهم، بعدما حددت مباحث القليوبية شخصياتهم.

كانت مباحث القليوبية قد تمكنت من تحديد شخصية الـ3 مسجلين خطر الذين قاموا بتصوير أنفسهم داخل مركز شرطة قليوب وهم يقومون بتعاطى الحشيش مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة"، تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، برئاسة معتز عشوش، مدير النيابة، وبإشراف المستشارعمرو سامى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.



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صورة المتهمين التي تم تداولها عبر الفيس بوك



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صورة المتهم التي تم تداولها عبر الفيس بوك