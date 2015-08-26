النيابة تحقق مع موظف وزوجته متهمان بإدارة شقة للدعارة فى العجوزة

يباشر المستشار أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة التحقيق فى ضبط شبكة دعارة داخل شقة بعقار بمنطقة العجوزة، حيث تم ضبط 3 ساقطات وراغبى متعة يمارسان الرزيلة بمقابل مادى وبحوزتهم قطع حشيش.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد السيوفى أن المتهمة الأولى إستأجرت شقة بعقار بمنطقة العجوزة وأوهمت السكان بأنها نشاطها شركة بينما كانت تنشر إعلانات بأنها "ناد صحى" وكان الشباب والساقطات يترددوا على الشقة لممارسة الرزيلة، حتى وصلت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بأن المتهمة وزوجها يديران الشقة للأعمال المنافية للآداب .

كان اللواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى قد تلقى معلومات تفيد بقيام سيدة تدعى "ياسمين" وزوجها بإنشاء شبكة للأعمال المنافية للآداب عن طريق ستار لعدم كشف أمرهم، حيث استغل المتهمون إحدى الشقق بمنطقة العجوزة ووضع لافتات تحمل اسم شركة للتمويل والعقارات ومكونة من مكتب فى الرسبشن وسرير داخل غرفتين بالشقة مجهزة إضاءات خافتة.