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سقوط "وطنية" كبيرة نشالين العمرانية فى قبضة الأمن بالعجوزة

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سقوط "وطنية" كبيرة نشالين العمرانية فى قبضة الأمن بالعجوزة سقوط "وطنية" كبيرة نشالين العمرانية فى قبضة الأمن بالعجوزة
تمكنت مباحث شرطة النشل التابعة للإدارة النقل والمواصلات من ضبط مسجلة خطر سابق اتهامها فى 83 قضية نشل أثناء تواجدها بميدان الكيت كات – دائرة قسم شرطة العجوزة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت شرطة النقل والمواصلات ألقت القبض على "وطنية.ط.ح"55 سنة بدون عمل ومقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية – جيزة، بالكشف عنها تبين أنها (مسجلة شقى خطر تحت رقم 399 فئة ج {نشل - بأمن القاهرة} ومسجلة نشل نقل مواصلات تحت رقم 286 فئه ج، وسبق اتهامها فى 83 قضية آخرها القضية رقم 12770/2009 جنح قسم شرطة المعادى "سرقة" ومحكوم عليها هاربة فى 3 قضايا أخرها القضية رقم 5431/2012 جنح قسم شرطة الخليفة "سرقة" حصر رقم 3185/2012 غيابى بالحبس لمدة 6 شهور بجلسة 13/3/ 2012) وحرر محضر بالواقعة.

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