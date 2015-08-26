نفسك تخس.. ما تسهرش ونظم ساعات نومك

النوم يساعد على التخلص من الدهون وبالتالى الحصول على قوام ممشوق

النوم ليلا وبساعات كافية يحرق الدهون

الراحة والنوم يتحكمان بشكل كبير فى حالة الإنسان النفسية والجسدية، بل وفى صحته وطبيعة شكل جسمه حسبما تؤكد أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة هبة صلاح، حيث أكدت أن النوم والراحة، وشعور الجسم بالارتياح عامل رئيسى فى تشكيل شكل الجسم وكتلته وطبيعته ومدى نشاطه.>وتابعت د.هبة مؤكدة أن الراحة والنوم سبب حقيقى فى التمتع بقوام رشيق، وهو عامل مساعد فى حرق الدهون، وأكدت أن الجسم يستطيع أثناء ساعات النوم المنتظمة أن يضبط طبيعة حرقه للدهون، ويتخلص تدريجيا من كم هائل من الدهون.>وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن ساعات النوم لابد أن تتراوح بين الـ6 ساعات إلى الـ8 ساعات، فيها يشعر الجسم براحته التامة، شريطة أن ينام الفرد أثناء ساعات الليل لا النهار، كى يتمكن الجسم من ضبط فطرته وطبيعة وظائفه، وهنا يتمكن الجسم من ضبط وظيفة الحرق التى تعمل ليلا ليتمتع الشخص بقوام ممشوق ودهون أقل.