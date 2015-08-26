لو وزنك فوق الـ100 كيلو.. نظام غذائى يخلصك من 2 كيلو فى الأسبوع

يعانى الكثيرون من الزيادة فى الوزن، ويقومون باتباع العديد من الأنظمة الغذائية للقضاء على السمنة التى يعانون منها.

ولكن يجهل الكثيرون أن لكل جسم طريقة خاصة فى التخلص من الوزن الزائد، وأيضًا حسب وزن كل شخص.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور أحمد عادل أخصائى السمنة والنحافة فى مستشفيات القوات المسلحة، أن لكل جسم طريقة خاصة فى التخلص من الوزن الزائد، ولذلك فالأشخاص فوق الـ100 كيلو لهم طريقة خاصة فى النظام الغذائى الذى يمكن أن يقلل أوزانهم.

ويقدم أخصائى السمنة والنحافة نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا للأشخاص أصحاب الوزن العالى أى فوق الـ100 كيلو، وهو:

1- وجبة الإفطار: يجب أن تكون صحية وغنية بالعناصر التى يحتاجها الجسم، ولذلك عليك تناول نصف رغيف من الخبز البلدى الغنى بالردة + كوب من الشاى بالحليب + قطعة من الجبن القريش.

2- وجبة الغذاء: ينصح بجعلها خفيفة، وعليك تناول قطعة من اللحم الأحمر أو علبة تونة مصفاة من الزيت أو ربع دجاجة مشوية + طبق كبير من السلطة الخضراء.

3- وجبة العشاء: 2 علبة من الزبادى خالى الدسم + 3 ثمرات من الفاكهة.