السيسى: نتطلع لإقامة المنطقة الصناعية الروسية فى قناة السويس الجديدة

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسى نظيره الروسى فلاديمير بوتين على الدعوة التى وجهها له لزيارة روسيا، ومقابلته له للمرة الرابعة، مؤكداً على أن هذا دليل على العلاقات الطيبة بين البلدين.

وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن لقاء اليوم سيعطى دفعة قوية لتطوير العلاقات المصرية الروسية، والتى شهدت خلال العامين الماضيين تطوراً ملحوظاً خاصة فى موقف الحكومة الروسية الداعم للشعب المصري فى الوقت الذى واجهه فيه تهديداً كبيراً.

وأشار السيسى إلى أنه تمت مناقشة عدد من قضايا التعاون المشتركة، والعلاقات السياسية والخطوات العملية والفعالة التى يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون المصرى الروسى فى كافة المجالات، وزيادة حجم التعاون الاقتصادى والاستثمارات والتبادل التجارى كركيزة اساسية لعلاقات استراتيجية بين مصر وروسيا.

وأوضح السيسى أن المستقبل يحمل فرص واعدة وكبيرة حيث نتطلع لاقامة المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة قناة السويس الجديدة.

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