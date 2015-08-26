بوتين: ندرس إمكانيات تصدير طائرة "سوبر جيت" لصالح الطيران المدنى المصرى

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، زيادة نسبة استيراد المنتجات الزراعية من مصر بنسبة تتخطى الـ8%، وذلك فى النصف الأول من السنة الحالية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر من أكبر المستهلكين للقمح الروسى، حيث تمد بلادنا مصر بما يساوى 40% من احتياجاتها من القمح.

وأشار إلى أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تناولت تعزيز التعاون فى مجال الطيران المدنى، وتابع: "ندرس إمكانيات تصدير طائرات سوبر جيت، لصالح الطيران المدنى المصرى".

وأكد الرئيس الروسى، أن بلاده تواصل دعمها ومساندتها لإعداد الكوادر المختصة للاحتياجات المصرية.

وعن الإرهاب، قال "بوتين": ناقشنا الأوضاع الملحة فى جدول الأعمال الدولى ويعتقد الجانبان أن زيادة التنسيق الروسى المصرى يتفق مع المصالح الوطنية لكلا البلدين، ولابد من ضرورة تفعيل مكافحة الإرهاب خاصة بعد ظهور تنظيم داعش".

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