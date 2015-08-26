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"صالح المخزوم" يتقدم باستقالته لرئاسة المؤتمر الوطنى الليبى

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"صالح المخزوم" يتقدم باستقالته لرئاسة المؤتمر الوطنى الليبى "صالح المخزوم" يتقدم باستقالته لرئاسة المؤتمر الوطنى الليبى
أكد رئيس لجنة وفد الحوار عن المؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته" صالح المخزوم خبر استقالته عن رئاسة الفريق. وأبدى رئيس فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطنى صالح المخزوم، فى تصريح اليوم، الأربعاء اعتذاره عن ذكر أسباب استقالته على الأقل فى الوقت الحالى.

وفى السياق ذاته، قال حزب العدالة والبناء أن سبب استقالة المخزوم من الفريق هو عدم انسجامه مع توجهات رئاسة المؤتمر فيما يتعلق بإدارة ملف الحوار.

وأوضح الحزب، فى بيان أصدره اليوم، أن استقالة المخزوم كانت بناء على رغبته، وبعلم قيادة الحزب. بحسب البيان.

يذكر أن رئيس فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطنى العام صالح المخزوم قدم استقالته لرئاسة المؤتمر، ورئيس المؤتمر وافق على الاستقالة.
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