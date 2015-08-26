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المقاومة الشعبية اليمنية : 145 قتيلا من الحوثيين فى إب

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المقاومة الشعبية اليمنية : 145 قتيلا من الحوثيين فى إب المقاومة الشعبية اليمنية : 145 قتيلا من الحوثيين فى إب
أفادت المقاومة الشعبية اليمنية اليوم الأربعاء بمقتل 145 من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح خلال نصف شهر من المعارك في إب.

وقالت المقاومة ، في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن من بين القتلى ستة قادة إضافة إلى إصابة 451 آخرينK وأشارت إلى مقتل31 من مقاتلي المقاومة، إلى جانب ثلاثة مدنيين ، لافتة إلى تدمير 22 دورية عسكرية و إعطاب ست مدرعات ودبابات وجرى تحرير ثماني مديريات من قبضة الحوثيين وقوات صالح.

وأوضحت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في 12 مديرية أخرى، حيث تم تحرير أجزاء منها، وسط قصف عنيف يشنه الحوثيون وقوات صالح على قرى محافظة إب.
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