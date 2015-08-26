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ضبط 267 مخالفة تموينية و1100 كجم لحوم غير صالح للاستخدام بأسيوط

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ضبط 267 مخالفة تموينية و1100 كجم لحوم غير صالح للاستخدام بأسيوط ضبط 267 مخالفة تموينية و1100 كجم لحوم غير صالح للاستخدام بأسيوط

أرشيفية

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، علي تكثيف الرقابة علي المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق وضبط المخالفات التموينية والقضاء علي ظاهرة تسريب وبيع المواد البترولية والتموينية بالسوق السوداء وفي إطار ذلك قامت مديرية والتجارة الداخلية بأسيوط بتحرير 267 مخالفة تموينية وضبط 1100 كجم لحوم و280 لتر بنزين وسولار علي مستوي مراكز المحافظة، صرح بذلك صالح عبد الله ،وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، بأسيوط.

وقال صالح، أنه تم تحرير 267 مخالفة تموينية خلال أسبوع وتعددت مابين محاضر للمخابز ونقص أوزان وبيع سلع منتهية الصلاحية بالإضافة إلي ضبط 1100 كجم لحوم و1470 دجاجة منتهية الصلاحية موضحًا أن المخالفات كانت علي مستوي جميع مراكز المحافظة حيث تم تحرير 23 محضر في مجال المخابز والأسواق لمركزي ساحل سليم والغنايم وبمركز القوصية تحرير 37 محضر و20محضر بمركز صدفا وحي شرق وحي غرب بمدينة أسيوط و14 محضر بمركز ابوتيج و27 محضر بمركز منفلوط و25 محضر بمركزي الفتح وابنوب و37 محضر بمركزي البداري وديروط وتنوعت المحاضر مابين نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتصرف في سلع تموينية بدون حق وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 16 محضر بوتاجاز ومواد بترولية متنوعة وضبط 60 لتر بنزين 80 و220 لتر سولار وتم ضبط بعض المحلات التي تقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية أو عدم الإعلان عن السلع واستخدام أكياس سوداء.

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