العثور على جثة متحللة لرجل فى العقد الرابع وسط الزراعات بإدفو بأسوان‎

تكثف الأجهزة الأمنية بأسوان جهودها لكشف هوية جثة عثر عليها داخل الزراعات بمنطقة إدفو قبلي شمال غرب محافظة أسوان.

تبلغ لمركز شرطة إدفو من أحد المواطنين بناحية أبو غلاب دائرة مركز إدفو بعثوره علي جثة متعفنة مطموسة الملامح بالزراعات خاصته انتقل علي الفور فريق بحثي لمكان الواقعة وتم فحص البلاغ وبالمعاينة الظاهرية للجثة تبين أنها لرجل في العقد الرابع تقريبا من عمره يرتدي كامل ملابسه وبفحص المتعلقات عثر علي حافظة و علبة سجائر ونقود فيما أشرفت الشرطة علي نقل الجثة لإيداعها بمشرحة إدفو العمومية وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار نيابة للمركز للتحقيق.