احلام تختار فستان فليستي جونز لإطلالتها في حفلة باريس

اختارت المغنية احلام إطلالةً براقةً أثناء إقامتها لحفلها الغنائي في باريس مؤخرًا، حيث اختارت تصميمًا أنيقًا من مجموعة Valentino Pre-Fall 2015 باللون الفضي، ولأنها لا تتخلى عن بريق المجوهرات أضافت له عقدًا براقًا من Cartier وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جميلة.

لم تكن أحلام أول من يرتدي هذا الفستان فقد ظهر سابقاً في إطلالة الممثلة فليستي جونز Felicity Jones في حفلPGA هذا العام، وقد نسقت فليستي فستانها بطريقة أبسط من أحلام بكثير حيث تخلت عن المجوهرات ورفعت شعرها بطريقة ناعمة للخلف.