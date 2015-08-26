القبض على 5 عناصر إخوانية فى ناهيا وبحوزتهم مراسلات مع إخوان قطر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، بإشراف العميد بهاء سالم مفتش قطاع شمال أكتوبر، القبض على 5 عناصر إخوانية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، بعد صدور قرار ضبط وإحضار من النيابة العامه، لاتهامهم بالقيام بأعمال عنف وعثر بحوزة أحدهم على لاب توب به مراسلات مع قيادات إخوانية بقطر.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطاراً يفيد ضبط عناصر إخوانية جديدة متهمين بالقيام بأعمال عنف، وكشفت التحريات قيام تلك العناصر بالتحريض على التظاهر، بعد تلقيهم مراسلات من قيادات إخوانية بقطر، تحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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