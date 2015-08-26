أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فتحي مبروك يحكي لـ في الجول (1): مع هيديكوتي.. أنا مدرب منذ كنت لاعبا

Google+ Print
فتحي مبروك يحكي لـ في الجول (1): مع هيديكوتي.. أنا مدرب منذ كنت لاعبا فتحي مبروك يحكي لـ في الجول (1): مع هيديكوتي.. أنا مدرب منذ كنت لاعبا

في السبعينات اختار الضوء محمود الخطيب دون سواه ليجعله يسطع. الضوء اتجه بعدها لمحمود الجوهري وهو يقف على حدود الملعب يقود في كأس العالم. الضوء اختار مجدي عبد الغني. لكن ألم يحن الوقت ليتسلط الضوء على رجل كان موجودا طوال تلك الفترة؟

أكيد أنت تعرف فتحي مبروك الذي يلبي نداء الأهلي ويأتي في أصعب اللحظات لينقذه. لكن هنا سيقدم لك FilGoal.com ما وراء هذا الرجل التي تحكي قصصا أثرت في شخصية من أصبح الآن مدربا فذا للأهلي.

الحكاية الأولى عن بداية فتحي مبروك. يحكيها بنفسه لـFilGoal.com تحت عنوان "مساعد هيديكوتي".

ما يلي يقصه مبروك

--

أنا في النادي الأهلي منذ كنت في التاسعة من عمري. والدي كان مدربا لكن ليس في عالم كرة القدم بل في تنس.

لهذا حتى الآن ألعب التنس. لكني أعشق كرة القدم بشكل خاص. كنت أذهب للمدرسة مبكرا حتى ألعب قدر الإمكان حتى يحين موعد الحصة الأولى.

ألعب في الأهلي منذ كنت في التاسعة من عمري. كنت مهاجما لكن مصطفى حسين حين اكتشفني قال لي إن روحي القتالية في الملعب تجعلني أهلا لأن أتحول إلى مدافع صلد.

دماء الأهلي

أنا الأهلي في دمي. لهذا حين تحدث هزة للفريق أو أي إخفاق أكون في حال أسوأ من اللاعبين. النادي يفرق معي، وهذا هو الفارق بين أبناء الأهلي وأبناء النادي والأخرين.

عشت من اللحظات الحاسمة الكثير. أنا من سدد أخر ركلة جزاء في التصفيات المرشحة لأوليمبياد موسكو وسجلتها في مرمى مدغشقر أمام 120 ألفا من الجماهير.

في مباراة أمام المصري البورسعيدي كان على الأهلي أن يفوز لمواصلة المنافسة على الدوري. تقدمت من الدفاع حين سمحت الظروف بذلك ولعبت مع شريف عبد المنعم كرة ثنائية وسجلت بالرأس بعدها.

مساعد هيديكوتي

وكنت أهوى التدريب منذ الصغر، وشخصيتي جعلت هيديكوتي يختارني لدور غير معتاد.

فخلال فترة تواجد هيديكوتي مدربا للأهلي وفي ظل اجتماع كوكبة من أهم نجوم الأهلي، كنت أقوم بقيادة الفريق في العمليات الإحماء.

تم تكليفي بأن أحضر اللاعبين للمباريات رغم أني لازلت لاعبا معهم، توليت الكثير من تلك الأمور فترة هيديكوتي وكان الرجل يثق في جدا.

أنا مدرب منذ كنت لاعبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا