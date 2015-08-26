أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إيهاب عبد الرحمن يحرز لمصر أول ميدالية في تاريخ بطولات ألعاب القوى

Google+ Print
إيهاب عبد الرحمن يحرز لمصر أول ميدالية في تاريخ بطولات ألعاب القوى إيهاب عبد الرحمن يحرز لمصر أول ميدالية في تاريخ بطولات ألعاب القوى

في إنجاز كبير لمنتخب لألعاب القوي توج إيهاب عبد الرحمن لاعب النادي الأهلي لرمي الرمح بالميدالية الفضية لمنافسات مونديال ألعاب القوي المقامة حاليًا ببكين.

وأحرز ذهبية المنافسات الكيني يوليوس ييجو، بينما نال البرونزية الفنلندي تيرو بيتكاماكي.

وكان عبد الرحمن قد تأهل للنهائيات، عقب حصوله على المركز الثامن في الترتيب العام لتصفيات مسابقة رمي الرمح، برمية قدرها 82.85 متر.

وصعد اللاعب، سلفًا لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، عقب إحرازه لرمية قدرها 83.14 متر خلال فعاليات بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى.

وأبدي اللاعب سعادته بعد أن دخل التاريخ الرياضي المصري من أوسع أبوابه بإحرازه أول ميدالية لمصر في بطولة العالم منذ انطلاقها عام 1983.

فلم يسبق لأي لاعب مصري الفوز بميدالية في ألعاب القوى سواء في الدورات الأوليمبية أو بطولات العالم قبل ذلك.

شاهد الرمية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا