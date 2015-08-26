إيهاب عبد الرحمن يحرز لمصر أول ميدالية في تاريخ بطولات ألعاب القوى

في إنجاز كبير لمنتخب مصر لألعاب القوي توج إيهاب عبد الرحمن لاعب النادي الأهلي لرمي الرمح بالميدالية الفضية لمنافسات مونديال ألعاب القوي المقامة حاليًا ببكين.

وأحرز ذهبية المنافسات الكيني يوليوس ييجو، بينما نال البرونزية الفنلندي تيرو بيتكاماكي.

وكان عبد الرحمن قد تأهل للنهائيات، عقب حصوله على المركز الثامن في الترتيب العام لتصفيات مسابقة رمي الرمح، برمية قدرها 82.85 متر.

وصعد اللاعب، سلفًا لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، عقب إحرازه لرمية قدرها 83.14 متر خلال فعاليات بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى.

وأبدي اللاعب سعادته بعد أن دخل التاريخ الرياضي المصري من أوسع أبوابه بإحرازه أول ميدالية لمصر في بطولة العالم منذ انطلاقها عام 1983.

فلم يسبق لأي لاعب مصري الفوز بميدالية في ألعاب القوى سواء في الدورات الأوليمبية أو بطولات العالم قبل ذلك.

شاهد الرمية