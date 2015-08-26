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تقرير.. حجازي يقضي ساعاته الأخيرة في فيورنتينا

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تقرير.. حجازي يقضي ساعاته الأخيرة في فيورنتينا تقرير.. حجازي يقضي ساعاته الأخيرة في فيورنتينا

أفاد موقع (فرينزي فيولا) المهتم بأخبار نادي فيورنتينا الإيطالي بأن اللاعب المصري أحمد حجازي في طريقه للرحيل عن الفريق خلال الساعات المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن كريستيان إميلي وكيل أعمال النجم المصري ذهب إلى المركز الرياضي الخاص بتدريبات الفيولا الأربعاء من أجل الحديث حول رحيل اللاعب.

وأكد الموقع أن نادي إيبار الإسباني هو الأقرب للحصول على خدمات حجازي الذي يأتي على رأس قائمة طويلة من اللاعبين الذين سيغادروا الفيولا.

وشارك حجازي في اللقاءات الودية لفيورنتينا مطلع الموسم الحالي مع المدرب الجديد باولو سوزا، لكن الأخير لم يضعه ضمن حساباته.

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