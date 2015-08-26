قاض عسكرى لبنانى يوجه اتهامات لأحمد الأسير تصل عقوبتها للإعدام

ادعى مفوض الحكومة اللبنانية المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضى دانى زعنى على الإرهابى أحمد الاسير بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام وأحاله إلى قاضى التحقيق العسكرى رياض أبو غيدا.

كما وجه قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان اليوم الأربعاء، اتهامات إلى خمسة أشخاص بجريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وقتل ومحاولة قتل عسكريين استنادا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

يشار إلى أن أحمد الأسير قاد مجموعة سلفية مسلحة فى منطقة عبرا بصيدا بجنوب لبنان، اعتدت على الجيش اللبنانى الصيف قبل الماضى الأمر الذى دفع الجيش للقضاء عليها وفر أحمد الأسير برفقته المطرب المعتزل فضل شاكر فيما عرف بأحداث عبرا.

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