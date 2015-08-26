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35 منظمة غير حكومية تدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة

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35 منظمة غير حكومية تدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة 35 منظمة غير حكومية تدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة
دعت 35 منظمة غير حكومية اليوم الأربعاء، قادة العالم إلى الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن غزة الذى يمنع إعادة إعمار القطاع بعد عام على حرب 2014.

وأفاد بيان مشترك للمنظمات بينها أوكسفام و"عمل ضد الجوع" و"أفاز" وأخرى مسيحية وحقوقية اوردتها قناة "العربية" - أنه "بعد عام على النزاع، سمح بإدخال خمسة فى المئة فقط من مواد البناء إلى غزة، لافتا إلى أنه فى حال استمرار هذه الوتيرة فإن إعادة البناء فى غزة قد تستغرق 17 عاما.

وطالبت المنظمات الموقعة السماح لإدخال مواد البناء مثل الخشب والألواح الحديدية والإسمنت إلى غزة ليتيح ذلك إعادة إعمار المستشفيات والمدارس والمساكن فى أقرب وقت ممكن.

وتابع البيان أنه خلال الحرب تم تدمر حوالى 19 ألف مسكن وحرم مئة ألف شخص من منازلهم، وقد وعدت الحكومات المانحة بـ 3,5 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، إلا أن القيود الإسرائيلية المفروضة على مواد البناء تؤخر دائما ورش العمل.

وأشارت المنظمات إلى أن دمارا شديدا أصاب 11 مدرسة وجامعة فضلا عن 253 مؤسسة، لافتة إلى أنه حتى الآن ليس بإمكان 120 ألف شخص الاستفادة من المياه والصرف الصحى كما تم تدمير وتضرر 81 مستشفى وعيادة.

وأكدت المنظمات على أن الإسرائيلية هى المسئولة الأولى عن الحصار، لافتة إلى أن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر كررا مرات عدة أن الحصار يشكل انتهاكا للقانون الدولى، ولا يمكن أن يكون هناك مبررات معاقبة جماعية لشعب بأكمله.
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