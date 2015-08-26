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السعودية: اعتراض صاورخ سكود وتدميره أطلق من داخل الأراضى اليمنية

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السعودية: اعتراض صاورخ سكود وتدميره أطلق من داخل الأراضى اليمنية السعودية: اعتراض صاورخ سكود وتدميره أطلق من داخل الأراضى اليمنية
تمكنت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى من اعتراض صاروخ "سكود" وتدميره بجازان جنوب المملكة، اطلق من داخل الأراضى اليمنية.

وقالت القوات المسلحة ، فى بيان اليوم، أن "قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى اعترضت صباح اليوم الأربعاء صاروخا بالستيا من نوع "سكود" بقطاع جازان؛ وتم تدميره بدون أى أضرار".

وأضافت "وقد بادرت القوات الجوية فى الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التى تم تحديد موقعها داخل الأراضى اليمنية".
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