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ننشر صور شهيدى الشرطة فى حادث سيناء الإرهابى

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ينشر "اليوم السابع" صور شهيدين الشرطة بسيناء اللذين استشهدا عقب إطلاق مجهولين الرصاص عليهما.

صرح مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية، بأن مجهولين يستقلون دراجة بخارية أطلقوا أعيرة نارية تجاه كل من عريف رمضان حسن رجب بدر، عريف أحمد عبد الله أبو العينين مبروك، من قوة قسم شرطة المرافق بالعريش دائرة قسم ثان العريش.

أسفر الحادث عن استشهاد الشرطيين متأثرين بإصابتهما، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة والأسلحة المستخدمة .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

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