السيسى لـ"بوتين": نكافح الإرهاب ليس فقط بالقوة ولكن بالتنمية الاقتصادية

>أكد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، فى مستهل مباحثات القمة الروسية المصرية، أن اللقاء الحالى هو الرابع بين رئيسى البلدين، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد الطابع الخاص للعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا،

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصرى ينظر بأمل إلى آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادى، وكذلك في مكافحة الإرهاب، خاصة فى تلك المنطقة التى تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالإرهاب والتطرف.

وأوضح الرئيس السيسى أن الحكومة المصرية تكافح الإرهاب، ليس فقط من خلال استخدام القوة، بل بتنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا، معرباً عن شكره للقيادة الروسية لحضور رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للسيسى إلى موسكو هذا العام، علما بأنه حضر فى مايو الماضى الاحتفالات بمناسبة الذكرى السبعين للانتصار على النازية، كما زار إلى روسيا فى أغسطس الماضى، فيما زار بوتين مصر فى أبريل الماضى.

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