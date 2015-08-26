توقف حركة المرور أعلى الدائرى ببهتيم بسبب انقلاب سيارة نقل

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات أعلى الطريق الدائرى، نتيجة انقلاب سيارة نقل بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، ما أدى إلى توقف حركة السيارات للقادم من منطقة المرج فى طريق محور صفط اللبن ونزلة قليوب، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور المركزى إلى المكان لتسيير حركة المرور بالمنطقة.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم، وعلى الفور وجه اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية بسرعة الانتقال لمكان الحادث.

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