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تحذير للأمهات.. نوم الطفل على بطنه يعرضه للموت مختنقًا

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تحذير للأمهات.. نوم الطفل على بطنه يعرضه للموت مختنقًا تحذير للأمهات.. نوم الطفل على بطنه يعرضه للموت مختنقًا
عندما تصبح المرأة أمًا لأول مرة، يخضع طفلها للكثير من التجارب، بسبب عدم خبرة الأم وقد تضره بعض هذه التجارب والأخطاء.

هناك العديد من الأخطاء التى تقع فيها الأمهات ومن أهمها طريقة نوم الطفل، فنجد بعض السيدات يحرصن على نوم الطفل على بطنه ، وهناك الكثير من الأقاويل حول هذه الطريقة فى النوم، حيث إنها قد تتسبب فى موت العديد من الأطفال، عن طريق الاختناق.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، إلى أن الطفل قد يتعرض للموت بسبب طريقة النوم الخاطئة، وهناك العديد من السيدات اللاتى يعودن أطفالهن على طريقة النوم على بطنهم.

ويؤكد استشارى النساء و التوليد، أن هناك العديد من الأبحاث التى أكدت أن نوم الطفل على بطنه قد يتسبب فى وفاته بشكل مفاجئ، بسبب حبس النفس داخل الوسادة.

وينصح استشارى النساء و التوليد، بضرورة عدم وضع الطفل على البطن أثناء النوم، ونومه على جانبه أو ظهره، فهذه الوضعية تعد أسلم.

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