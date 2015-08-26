عدم الالتزام بأدوية ضغط الدم قد يزيد مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية

أفادت نتائج دراسة أجريت فى إيطاليا بأن المرضى الذين عادة ما لا يلتزمون بتناول أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم قد يكونون أكثر عرضة لنقلهم للمستشفيات، بسبب الإصابة بالأزمات القلبية، وذلك بالمقارنة بمن ينسون تعاطيها بين الحين والآخر.

وقال الباحثون فى دورية ارتفاع ضغط الدم إنه فى حين أن نتائج الكثير من التجارب السابقة برهنت على أن تعاطى عقاقير علاج ضغط الدم بصفة يومية يساعد فى الحد من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية فلا يعرف الكثير عن النتائج الفعلية لمن اعتادوا عدم المواظبة على تعاطى عقاقيرهم.

وتضمنت الدراسة الحالية قيام الباحثين بمتابعة حالات أربعة آلاف مريض يتعاطون أدوية خفض ضغط الدم فى منطقة لومبارديا الإيطالية عام 2005، ولمدة ست سنوات ونصف سنة فى المتوسط.

وبالمقارنة بمن لا يراعون تناول العقاقير بصفة يومية فإن المرضى الذين يتعاطون الأدوية بنسبة تتراوح بين 26 إلى 50 فى المئة كانوا أقل عرضة بنسبة 17 فى المئة للإصابة بالأزمات القلبية، ووصلت هذه النسبة إلى 34 فى المئة بالنسبة لم يلتزمون بتعاطى علاجهم بنسبة 75 فى المئة.

ويقول الأطباء إن هذه النتائج تحمل رسالة مؤداها مدى أهمية تعاطى العقاقير حسب وصفة الطبيب للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن واحدا من بين كل ثلاثة بالغين مصاب بارتفاع ضغط الدم الذى يودى بحياة تسعة ملايين شخص سنويا على مستوى العالم.

وقلما يدرك المرضى أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم لعدم ظهور أى أعراض عليهم وحتى بعد تشخيص المرض فاحيانا ما لا يراعى كثيرون الالتزام بالعلاج لان مجرد عدم تعاطى جرعة واحدة لا يؤثر على صحتهم.

وتضمنت الدراسة الحالية مرضى حول 67 عاما من العمر وكان 54 فى المئة منهم من الذكور.

>واجمالا نقل 622 شخصا إلى المستشفيات للاصابة بالازمات القلبية بالمقارنة بعدد 3110 شخصا لم ينقلوا بسبب امراض القلب.

وقالت مارى تريزا براون الباحثة بكلية راش الطبية فى شيكاجو التى لم تشارك فى الدراسة أن هناك العديد من الاسباب التى تجعل المرضى لا يلتزمون بالعقاقير فى مواعيدها "منها التكلفة وعدم سهولة الحصول على الرعاية الصحية والنسيان الذى يرى الاطباء انه السبب الرئيسى لعدم الالتزام".

وأضافت "إلا أن معظم حالات عدم الالتزام كانت متعمدة إذ ارتأى المرضى عدم تعاطى الأدوية".