"المانجو" تحد من التجاعيد وتعالج البشرة وممكن تعمليها ماسك

تظهر المانجو معشوقة الملايين مع قدوم فصل الصيف، ويقبل الكثيرون على تناولها بشراهة، وذلك يرجع إلى طعمها المميز اللذيذ.

ويثار حول المانجو العديد من اأ،مور المتعلقة بالصحة ومنها أنها ترفع نسبة الأملاح كما أن الإكثار من تناولها يسبب إرهاق البشرة، ولكن هل تدمر المانجو البشرة بالفعل ؟

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن للمانجو العديد من الفوائد للبشرة، حيث إنها تحتوى على بعض الفيتامينات الهامة، كفيتامين أ و ج. و ب.

وتابعت استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن المانجو تحتوى على بعض المضادات للأكسدة التى تساهم فى نضارتها، وأيضا يرجع احتوائها على فيتامين "ج " إلى زيادة إنتاج الكولاجين، الذى يؤخر ظهور التجاعيد، وحبوب الشباب.

وأضافت رشوان أن المانجو تساهم فى تدفق الدم للبشرة، مما يجعلها أكثر نضارة وحيوية.

وتنصح استشارى الأمراض الجلدية، بعدم الإسراف فى تناول المانجو، وتناول واحدة متوسطة الحجم فى اليوم يكفى، كما تنصح بوضع شريحتين من المانجو على البشرة لمدة 10 دقائق.