نقل المؤذنين والعمال بـ19 مسجدًا بالفيوم لتركهم العمل أثناء الأذان

قرر الدكتور الشيخ عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، نقل المؤذنين والعمال بـ19 مسجدًا بقرى الصوافنة، وأبو جندير، وعزبة خلف، ومنشأة صبرى بمركز إطسا، لتركهم العمل أثناء الأذان.

كما قرر وكيل الوزارة إحالة المخالفين للتحقيق العاجل، بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، مع تشديد العقوبة على العاملين المقصرين فى نظافة المساجد.

جاء ذلك بعد جولة تفقدية مفاجئة للشيخ محمد يونس على، وكيل مديرية الأوقاف بالفيوم، على مساجد مركز إطسا، طوال الثلاثاء، وذلك للمتابعة الميدانية الدائمة لمساجد المحافظة، بمعرفة قيادات المديرية لضبط العمل بالمساجد. وقدم وكيل المديرية تقريرًا مفصلًا عن الأحوال فى هذه المساجد إلى وكيل الوزارة، رصد فيه مخالفات للأئمة والعمال والمؤذنين الذين تركوا المساجد وقت الأذان.