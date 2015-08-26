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أهالى الصيادين المحتجزين بالسودان يطالبون محلب بالتدخل لحل الأزمة

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أهالى الصيادين المحتجزين بالسودان يطالبون محلب بالتدخل لحل الأزمة أهالى الصيادين المحتجزين بالسودان يطالبون محلب بالتدخل لحل الأزمة
طالب أهالى 16 صيادا من مدينة القصير والمحتحزين فى الأراضى السودانية منذ اكثر من أسبوع مضى، تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لحل أزمتهم وعودتهم لأرض الوطن بعد أن تم احتجازهم داخل الأراضى السودانية.

ويقول وصفى تمير من أهالى مدينة القصير، إن أزمة الصيادين تفاقمت أكثر من اللازم، فالأمر ربما قد يكون تعدى خرق الصيادين للمياه الإقليمية السودانية، مؤكدا أنه كثيرا كنا نسمع أن السلطات السودانية تمكنت من إلقاء القبض على صيادين مصريين بمياهها إلا أن الأمر لا يدوم كثيرا حتى يتم إعادتهم.

وأوضح تمير أن فى أمر الصيادين الـ16 المحتجزين الآن فى إحدى سجون الأمن القومى السودانى تخطى 10 أيام، وأن الاتصالات التى تلقاها أهاليهم من السودان تقلق أكثر من اللازم، لذا نطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذهم وعودتهم مرة أخرى.

كانت السلطات السودانية قد ألقت القبض على 16 صيادا مصريا كانوا على متن 3 مراكب صيد بمنطقة كبريت داخل الحدود السودانية بعد اختراقهم المياه الإقليمية السودانية.

وأكد محمد سيد أحد أقارب الصيادين، أنه تلقى اتصالا منهم ثانى يوم تم إلقاء القبض عليهم أكدوا لهم أنهم متواجدون داخل مسجد بمنطقة أرسيف السودانية، ويعاملون معاملة طيبة إلا أنه تم ترحيلهم لمنطقة بور سودان وضمنهم شيخ يدعى عيسى هناك، ثم بعد ذلك تم إيداعهم بأحد سجون الأمن القومى ببورسودان.

وأضاف سيد لـ"اليوم السابع"، أنهم قاموا برفع محام له، إلا أنه أخبرهم أنه لم يستطع فعل شىء، مؤكدا على أن السفارة المصرية بالخرطوم قامت بتوجيه محام للدفاع عنهم، مؤكدا على أن جميع الاتصالات انقطعت عنهم تماما الآن.

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