قوافل ولجان علاجية للتحصين من الحمى القلاعية بالمنيا

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا عدداً من القوافل البيطرية واللجان العلاجية بقرية تل بنى عمران التابعة لمركز ومدينة ديرمواس خلال الفترة من 20وحتى 24 من أغسطس الجارى، بهدف تحصين الحيوانات من مرض الحمى القلاعية والتعامل مع أى بؤر اشتباه إصابة بالمرض.

قالت أمل عبد الفتاح مدير عام الطب البيطرى انه تم تشكيل عدد من اللجان المتنوعة ما بين (قوافل علاجية ـ لجنة ابيدميولوجى ـ لجنة ارشاد ـ لجنة تحصين) وأخذ عينات للفحص عقب الاشتباه فى حالات الإصابة بعدد من رؤوس الماشية بالقرية، وقد أسفر عمل اللجان خلال يومى 22-23 أغسطس عن تحصين 468 رأس ماشية ضد ( الحمى القلاعية ـ وادي متصدع ـ رش ) وتقديم العلاج لعدد 57 رأس ماشية مجانا على نفقة الإدارة البيطرية والتجريع مجاناً لعدد 122 رأس ماشية بالإضافة إلى تطهير عدد 30 حظيرة مواشي والتخلص من بقرة نافقة بالطرق الصحية فى حضور شئون البيئة للوحدة المحلية.

وأضافت أنه تم عمل محاضر لعدد 17 مواطنا رفضوا التحصين رغم مرور طبيب الوحدة عليهم بالمنزل، موضحا أنه خلال يوم 24 أغسطس تم تحصين عدد 375 رأس من الأبقار وعدد187 رأس من الجاموس و212 رأس أغنام بقرى بكل من ( عزب التل ـ نزلة سعيد ـ الحاج قنديل) خلال 24 أغسطس وأشارت الى انه جارى استكمال أعمال اللجان وفريق الابيدميولوجى والكاهو للتحصين الحلقى فى نطاق القرية للقضاء على المرض تماماً.

وأكدت أن قرية تل بنى عمران تم تحصينها ضد الحمى القلاعية على مرحلتين سابقتين خلال شهري مارس ويونيو لهذا العام وتم خلالهما تحصين عدد 158 رأس من الابقار وعدد 110 رأس من الجاموس وعدد 120 رأس من الأغنام .

وفى إطار القضاء على مرض أنفلونزا الطيور قامت إدارة الطب الوقائى بالمديرية بالمرور على الرياشات بجميع مراكز المحافظة بالاشتراك مع الوحدات المحلية والبيئة وتطهيرها بدءاً من يونيو وحتى أغسطس الجارى وقد تم تطهير عدد 1255 رياشة منهم 863 رياشة بمحلات وعدد 392 رياشة بالمنازل وقد تم انذار اصحابها بتوفيق اوضاعهم وتغيير النشاط لطيور مجمدة أومبردة خلال فترة انتقالية لمدة 3 شهور .

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