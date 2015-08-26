محافظ الإسماعيلية يقود حملة لتنفيذ 43 قرار إزالة لمخالفة البناء

ترأس اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، حملة مكبرة لتنفيذ 43 قرار إزالة لمخالفات البناء بدون ترخيص، وإزالة ورفع التعديات على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة أبو صوير.

وقد تضمنت الحملة تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 30 حالة مخالفات وتعديات منها خمس حالات بمنطقة الكرايم بقرية أبو صوير البلد، وإزالة منزل بالخرسانة المسلحة مبنى بدون ترخيص، وتم تنكيسه حتى مستوى سطح الأرض، وعدد 25 حالة أخرى بمنطقة المنايف شرقية، بطريق السويس، و13 حالة أخرى بأماكن متفرقة بالمدينة.

ورافق المحافظ كل من: المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، ومتولى حسن، رئيس مركز ومدينة أبو صوير، واللواء محمود ماهر، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، واللواء إيهاب لمعى، مساعد مدير الأمن لقطاع الغرب، والعقيد طاهر سليم مأمور مركز شرطة أبو صوير.

وفى سياق متصل، قام المحافظ بالإشراف على تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لإحدى الكافتيريات المخالفة بمدينة المستقبل السكنية وإزالة ورفع كافة التعديات التابعة لها.



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