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إدراج محافظة دمياط ضمن الخطة القومية للموارد المائية

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إدراج محافظة دمياط ضمن الخطة القومية للموارد المائية إدراج محافظة دمياط ضمن الخطة القومية للموارد المائية
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، بأن الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، قد قرر إدراج محافظة دمياط ضمن الخطة القومية للموارد المائية (2017/ 2037) والتى تشمل 6 محافظات، حيث يهدف المشروع إلى تنمية الموارد المائية وضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، بالإضافة إلى حماية الصحة العامة والبيئة والأخذ فى الاعتبار أى مستجدات تحيط بمنظومة الموارد المائية مثل التغيرات المناخية وعوامل أخرى.

تم تدشين العمل فى إعداد مشروع الخطة القومية للموارد المائية المرحلة الثانية (2017/2037) فى فبراير 2015 ويستمر العمل فيه لمدة سنتين تنتهى فى ديسمبر 2016 بتمويل من الاتحاد الأوروبى، ومن منطلق حرص وزارة الموارد المائية والرى على التنسيق بين كافة الجهات المعنية سيقوم وفد من خبراء قطاع التخطيط بالوزارة، بالإضافة إلى الفريق الاستشارى للمشروع بعرض المشروع على كافة الجهات المعنية بمحافظة دمياط للمساعدة فى إنشاء الآليات التنفيذية المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للموارد المائية بالمحافظة.

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