تشجير مطالع ومنازل الطريق الدائرى بشارع ترعة الإسماعيلية بمدينة الخصوص

صرح عبد الرحمن مقلد، رئيس مدينة الخصوص، بأنه يجرى حاليًا تشجير الطريق الدائرى مطالع ومنازل بشارع ترعة الإسماعيلية بمدينة الخصوص، حيث تمت زراعة أكثر من 300 شجرة مختلفة الأنواع لإضفاء المظهر الجمالى لمدخل المدينة ولجلب الراحة النفسية للمواطنين المارين بالمنطقة.

وطالب رئيس المدينة المواطنين بالحفاظ على الأشجار وحمايتها والمشاركة فى زيادة البقع الخضراء داخل وخارج المدن، لافتًا إلى أن مجلس المدينة والوحدات المحلية لديهم خطة لتشجير كافة الطرق الرئيسية والفرعية يتم تنفيذ تلك الخطة على مراحل متتالية حسب الإمكانيات المادية.



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