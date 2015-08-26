التضامن تقرر حل مجلس إدارة دار السلام للأيتام بالإسكندرية لتعذيب طفل

قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى حل مجلس إدارة دار السلام للأيتام التابعة لجمعية السلام بالعجمى بالإسكندرية، عقب استغاثات العديد من الأطفال من واقعة تعرض أحدهم للضرب والتعذيب من قبل حارس أمن الدار، حيث وجهت الوزيرة مدير مديرية التضامن بالإسكندرية لزيارة الدار، والتأكد من صحة الواقعة من خلال شهادة الأطفال، وتم تحرير محضر بقسم الدخيلة، وتغيير حارس الأمن، وجارى تقديم تقرير شامل عن الواقعة للعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى بتغيير مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتكليف عدد من أخصائيات الأسرة والطفولة بالمديرية بالتواجد بالدار بالتناوب 24 ساعة يوميا مع تقديم تقرير شامل عن الدار والاحتياجات النفسية والاجتماعية للأبناء، خاصة بعد التأكد من وجود عدد من المخالفات بالجمعية، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أى تجاوزات تحدث ضد أطفالنا وأبناؤنا داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

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